Chocante! Fotógrafo revela imagens de famosas sem Photoshop e diferença impressiona

Rio - Graças ao Photoshop, celebridades vivem aparecendo em ensaios fotográficos e em fotos nas redes sociais com seus rostos perfeitos, sem nenhum defeito. Mas o fotógrafo argentino Luis Corchon resolveu atuar como um cirurgião digital de fotos e revelou imagens chocantes de famosas ao extrair o Photoshop e todos os retoques de suas fotos.



"Após posarem para as fotos, hoje é muito comum que a gente dê uma boa retocada nas imagens para chegarem a um produto final mais satisfatório, mas ninguém é perfeito, todas possuem imperfeições", diz o fotógrafo.



Nas fotos, é possível perceber a mudança chocante dos seus rostos com retoques digitais para corrigir linhas de expressões e até acnes. "A maior demanda das modelos é esconder acnes do rosto e imperfeições. A diferença é assustadora", diz o fotógrafo.