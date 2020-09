Maurício Manieri recebe alta do hospital após sofrer infarto

São Paulo - Maurício Manieri, de 50 anos, recebeu alta do hospital, nesta quarta-feira. O cantor sofreu um infarto e estava internado desde segunda-feira. Em um vídeo no Instagram, Maurício aparece em uma cadeira de rodas ao lado da equipe médica.

"Meus amores, estou fazendo esse vídeo, hoje é um dia muito especial porque eu estou tendo alta do hospital depois de passar os momentos mais difíceis da minha vida. Queria agradecer imensamente a Deus, a Cristo, e a também a essa equipe maravilhosa do Hospital São Luiz, que me apoiou com tanto carinho, Dr. João, Dr Vitor, que com sua destreza salvou minha vida. Gratidão eterna a todos vocês aqui! Em breve a gente vai estar de volta, eu quero e vou fazer um show com toda essa galera do hospital e para vocês, meus amores, agora de coração novo. Muito obrigado pelas orações! Muito obrigado por tudo! Até mais!", disse o cantor.

Iza Stein, mulher de Maurício, também agradeceu o apoio. "Um dia muito especial em nossas vidas. O Maurício acabou de ter alta! Obrigada Deus por essa graça e a todos que oraram por ele", escreveu.