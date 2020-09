Ex de MC Mirella nega traição e não descarta reatar namoro: 'vamos conversar'

São Paulo - Na última terça-feira (15), Dynho Alves, ex-noivo de MC Mirella , concedeu uma entrevista ao canal "Eu Fico Loko", no Youtube. Durante o papo, o cantor comentou a participação da funkeira em " A Fazenda " e não descartou reatar o relacionamento com ela após o reality da Record TV.

"Às vezes que a gente terminou foi por muito pouco. Quando ela sair de lá, vamos conversar. Vou ver a atitude dela durante esse tempo, estou de olho. Ela tá se saindo bem, mostrando a pessoa que é. Tudo que ela está sendo lá, ela é em qualquer lugar. É uma pessoa de coração grande, que gosta de ajudar", resumiu Dynho.

O rapaz também disse torcer para que a ex-noiva ganhe o prêmio: "Pelo respeito que eu tenho por ela, por tudo o que passamos juntos. É o carinho por uma pessoa cuja batalha você viu".



Ele explicou ainda que MC Mirella descobriu sua "ficada" com Raissa vasculhando seu celular, mas negou a traição. "Estava solteiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estava focado na academia e fazendo shows. Ninguém é de ferro. Não estava ficando com a Mirella", garantiu.

Assista a entrevista na íntegra: