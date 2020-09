Mariana Ximenes relembra acidente de jet ski em cena de 'Uga Uga': 'tinha que ser presa'

São Paulo - Mariana Ximenes revelou recentemente que passou por um perrengue durante a gravação da novela "Uga Uga". Segundo atriz, durante a fuga de sua personagem do próprio casamento, ela sofreu uma acidente de jet ski em alto mar. E mais, seu colega de elenco, Ângelo Paes Leme, quase se feriu.

"Estávamos em Angra dos Reis, era a minha segunda novela na Globo e eu fazia uma noiva em fuga chamada Bionda. Falaram para eu ir bem longe com o jet ski para pegar uns takes bonitos, mas eu nunca tinha andado em um jet ski", explicou Mariana Ximenes em participação no "Que História É Essa, Porchat?".

Enquanto dirigia em alto mar, Mariana disse que foi abordada por um homem em outra embarcação. "Estava eu lá vestida de noiva no meio do nada quando um barco encostou em mim e um homem disse: 'Moça, você precisa de autorização para andar de jet ski aqui'. Perguntei: 'Uma autorização tipo carteira de motorista? Olha só, moço, isso é uma filmagem, mas espera só um minutinho que eu já volto'", contou.



Ao voltar para perto da equipe de produção, Mariana não conseguiu diminuir a velocidade do veículo aquático. "Imagine uma louca vestida de noiva vindo em uma p*ta velocidade na sua direção? Ainda bem que o Ângelo teve uma sagacidade e pulou do barquinho em que estava", brincou.

"Eu não tive tempo de nada. Só segurei firme e o jet ski bateu no barquinho que virou uma vez, depois virou novamente e terminei em cima do barco, petrificada. Imagine se eu fosse presa? Eu tinha que ser presa", contou ela.

Assista: