Gloria Maria volta ao 'Globo Repórter' após tumor no cérebro

São Paulo - Gloria Maria estava afastada do "Globo Repórter" desde novembro de 2019, quando precisou fazer uma cirurgia por causa de um tumor no cérebro. Mas a jornalista estará de volta ao programa da Globo já na próxima sexta-feira (18), em um especial sobre os 70 anos da televisão.



“Feliz de estar com vocês de novo no "Globo Repórter", começou dizendo a repórter e apresentadora através de um vídeo postado no Instagram do programa.



Após oito meses de tratamento, Gloria Maria anunciou que está curada da doença. “Obrigado a todos vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou”, escreveu em publicação de junho. Gloria contou, no entanto, que ainda precisa continuar o tratamento por um tempo, mas apenas como reforço e proteção.