Ator de 'Laços de Família' relembra personagem e brinca: 'fui o brocha do Brasil'

São Paulo - O ator Zé Victor Castiel, de 61 anos, voltou às telinhas com a reprise de “Laços de Família”, exibida na Globo pela primeira vez em 2000. Na trama de Manoel Carlos, ele viveu Viriato, um segurança que era apaixonado pela esposa Yvete (Soraya Ravenle), mas sofria com a impotência sexual.



“Fui o brocha do Brasil por um ano inteiro. Apesar disso, o que mais me marcou na questão dramática, foi a sequência em que Viriato dorme depois do almoço, se esquece de buscar a filha na escola e a garota é atropelada. A cena em que fiz observando, do vidro do hospital, a menina na cama teve um carga dramática muito interessante”, contou o ator.



Mesmo tendo se passado 20 anos, Zé Victor acredita que “Lanços de Família” toca em assuntos atuais e que ainda não são falados com naturalidade, como a impotência sexual. “Infelizmente, muitos desses tabus não foram quebrados até hoje. Quando me ofereceram esse papel, que geraria tanta controvérsia, pensei que teria um estigma para toda a vida, o que não se confirmou”, disse.



Na época da novela, o artista ficou com medo do personagem virar motivo de piada. “No início, eu me defendia do personagem, fazia de tudo para que ele não fosse ridicularizado, mas a novela me ensinou a me entregar totalmente aos erros, defeitos, para que ficasse real. Saí uma pessoa mais tranquila e desprendida de ego”, finalizou.