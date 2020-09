Rio - Na cozinha. Esse foi cenário das fotos do Verão 2020/2021 de Colcci com Camila Coelho. A influencer abriu as portas de sua casa em Los Angeles para apresentar a coleção que traz uma vibe intimista, alegre e uma Camila poucas vezes vista, no conforto da sua casa, cozinhando de forma descontraída e divertida.



A coleção cheia de cor, estampas e otimismo refletem o mood que a Colcci busca para a temporada mais quente do ano. A influencer também assina a edição de moda da campanha.