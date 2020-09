Luísa Sonza comenta relacionamento com Vitão: 'é muito ruim viver escondido'

Rio - Luísa Sonza falou sobre seu relacionamento com Vitão durante participação no podcast Pop Story, apresentado por Zeca Camargo. Durante a entrevista, a cantora, que foi atacada nas redes sociais após assumir o romance com o músico cinco meses depois de anunciar o fim do casamento com o youtuber Whindersson Nunes, comentou como lida com as críticas que recebe.

"Tenho uma frase que é a seguinte: ou irei entender uma estrutura social doente, ou ficar doente. Aí decidi escolher a estrutura, entender que não é algo pessoal, que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse no meu lugar assim como acontece com você que é pessoa pública. Quando comecei na internet com 17 anos, novinha, eu pensava "Por que comigo? Por que as pessoas falam assim de mim, sobre mim, todas essas mentiras? E aí com o tempo fui entendendo que fariam com qualquer um", diz.

Ainda de acordo com Luísa, a terapia lhe ajudou a elaborar e não internalizar os comentários que recebe. "Fui entendendo muita coisa sobre mim, terapia é algo muito importante, não é só sobre resolver problemas, é sobre evoluir você como pessoa", conta a artista, revelando que tem semanas que faz terapia mais de uma vez, e já está nesse processo há cerca de 3 anos.

Já sobre a opção de esconder o romance, Luisa contou para Zeca que se pudesse esconderia, mas como não é possível, escolhe levar com naturalidade. "Independente de como seja, com quem seja, se eu sentir vontade de falar sobre eu falo, se eu não sentir vontade eu não falo. É ruim viver escondido, vira uma apreensão, então acho que minha vida pessoal deve ser tratada com naturalidade e nunca ser algo maior do que meu trabalho, pois eu sou uma pessoa pública pela minha música, e não pelo que eu faço ou não", desabafa.