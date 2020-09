Marcela Mc Gowan conversa sobre desejo com Rafa Brites no 'Sextou'

Rio - Prontos para um bate papo poderoso sobre desejo? Marcela Mc Gowan, médica ginecologista e especialista em sexualidade feminina, vai receber no Sextou desta sexta-feira (18) a maravilhosa Rafa Brites. As duas vão conversar sobre um assunto que ainda é encarado como um tabu por grande parte da sociedade: o desejo!



Com quase 4 milhões de views nos dois primeiros episódios do programa no IGTV, Marcela Mc Gowan, traz para o "Sextou" desta semana ainda mais conteúdos informativos e divertidos.



Toda sexta-feira, às 21h30, Marcela e uma convidada exploraram diferentes temas da sexualidade e do empoderamento feminino. A primeira temporada já trouxe Karol Conká para um papo aberto sobre orgasmo, e a diretora de marketing da rede social Sexlog, Mayumi Sato, para falar sobre menáge, o famoso sexo a três. Além de abordarem o tema da semana por meio de experiências pessoais, no Sextou Marcela responde dúvidas que costuma receber de seus seguidores, e conta histórias sobre encontros que não deram tão certo.