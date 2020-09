Anitta revela que teria sido mãe se 'soubesse da quarentena'

Rio - Anitta revelou que teria aproveitado o ano de 2020 para ser mãe se soubesse que a quarentena aconteceria. O mundo parou por conta da pandemia do coronavírus e com a Poderosa não foi diferente: ela viu diversos compromissos serem adiados por causa da Covid-19.

"Se eu soubesse que teríamos uma quarentena em 2020, teria engravidado. Seria o período ideal. Carina Liberato, meu braço direito, teve filho recentemente. Agora está cuidando da criança, da qual sou madrinha. Teria que ter feito umas contas, mas não sei fazer (risos). Sou boa em muitas coisas, mas em matemática eu sou uó", disse Anitta em entrevista ao O Globo.

A cantora também comentou as plásticas que fez. "Não ligo para as críticas, não! Já me julgaram pra caramba, mesmo o Brasil sendo o segundo país no mundo que mais faz plástica no mundo, julgaram. Quando fiz, amor, quase entrei em depressão de tanto que falaram mal de mim. O mesmo aconteceu com o preenchimento labial. Foi um tormento na minha vida, senhor. Hoje em dia, as pessoas fazem até compartilham nas redes sociais as agulhadas na boca", disparou a Poderosa.