Cleo Pires surge com macacão estilo Naomi Campbell: 'todo cuidado é pouco'

Rio - Cleo Pires surgiu vestida com um macacão estilo Naomi Campbell para viajar de avião. A atriz falou sobre a preocupação em não se contaminar com o coronavírus durante o percurso em um ambiente fechado.

"Estamos voltando para Brasília com o macacão da Naomi, porque todo cuidado é pouco. É isso, já estou exausta e morrendo de calor dentro deste macacão, mas é o que vale a pena", disse ela.



Ainda de acordo com Cleo, ela preferia ter voltado de carro, para minimizar os riscos, mas não foi possível. "Eu teria voltado de carro, mas não teria como porque hoje é o último dia de ensaio para a live do meu pai no show in e não consegui ensaiar em nenhum dia, porque estava aqui no Rio trabalhando. Eu quero pegar esse ensaio, então vou ter que voltar de avião", explicou.