Em entrevista, Mayra Cardi diz que queria 'esfolar no asfalto' a cabeça de Arthur Aguiar

"Nunca pensei em matar no sentido literal, mas queria catar a cabeça dele e dar uma esfolada no asfalto, não vou mentir. Queria. É a dor de uma mulher extremamente traída. Mas isso naqueles momentos de maior sofrimento, em que chegavam coisas muito pesadas. Dali a 10 minutos passava", ela contou em entrevista ao programa "The Noite", do SBT.A coach também disse que nunca soube nada sobre as traições durante o período em que esteve casada, mas descobriu tudo após o divórcio. Mayra contou que uma grande amiga dela a alertou sobre as puladas de cerca. A mãe da pequena Sophia também disse que prefere não revelar a identidade dessa amiga, porque ela é famosa, mas garante que só acreditou na história porque ouviu de uma pessoa próxima.Mayra disse que descobriu 23 amantes de Arthur Aguiar e também comentou sobre como se sente em relação a elas. "Sair com homem casado não é bacana, mas eu não era casada com elas. Eu era casada com ele. Não vou indagar a atitude e caráter delas, tanto que não fiquei com raiva de absolutamente nenhuma", revelou.