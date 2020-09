Definição de 'patroa' é alterada no Google após reclamação de Anitta

Rio - Anitta usou sua conta no Instagram para celebrar uma conquista nesta quinta-feira (17): a atualização da definição de "patroa" no dicionário do Google.

"Feito", escreveu a cantora ao mostrar um print com a mudança. Na última semana, a artista se irritou ao notar que a ferramenta definia patroa como "mulher do patrão" e "dona de casa". "Feito", escreveu a cantora ao mostrar um print com a mudança. Na última semana, a artista se irritou ao notar que a ferramenta definia patroa como "mulher do patrão" e "dona de casa".

"Proprietária ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregadora; a chefe de uma repartição pública", diz a nova definição.



Além da atualização, Anitta tem muito a comemorar. Na última segunda-feira (14), ela anunciou uma parceria com a rapper Cardi B, a canção foi batizada de Me Gusta. Apesar de não ter sido lançada, no Twitter, fãs já estão ansiosos.