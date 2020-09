Victoria Beckham gera polêmica ao posar com seio à mostra

São Paulo - A estilista Victoria Beckham postou uma foto nesta sexta-feira (18) que deu o que falar no Instagram. Tudo porque, a esposa do ex-jogador David Beckham deixou os seios à mostra ao utilizar uma peça de roupa transparente. Muitos seguidores ficaram impressionados e questionaram se podia fazer esse tipo de post na rede social.

“Isso é permitido no Instagram?”, indagou um seguidor e diversos outros comentaram com a mesma pergunta. “Como isso pode ser permitido, mostrando mamilos quando tatuadores que fazem tatuagens nos mamilos de sobreviventes de câncer têm suas fotos de trabalho banidas do Instagram? Isso é uma violação de sua política, as regras se aplicam a todos”, escreveu uma pessoa.

Teve gente que aproveitou a postagem para comentar que Victoria Beckham deveria postar fotos com roupas que não fossem tão caras para que seus seguidores pudessem comprar e usar. Claro que a peça de roupa transparente também gerou brincadeiras: “Algo legal para vestir em uma igreja”.

Além das críticas e piadas, Victoria Beckham também recebeu apoio: “Se um cara usasse a mesma roupa, não seria um problema ... Então, por que é diferente para uma garota?”.