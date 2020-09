Rio - Erika Schneider fez um treino aeróbico em jejum, que tem como objetivo estimular o organismo a utilizar a gordura como primeira fonte de energia.



A bailarina do Domingão do Faustão fez o treino de tênis, máscara e biquíni. E posou para fotos antes de pedalar de bike.



"Estava calor no dia, por isso fui de biquíni. Mas isso é normal. Uma mulher de biquíni não pode ser reprimida, objetificada e nem sexualizada", afirmou.