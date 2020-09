Whindersson Nunes posta nude em rede social: 'Pratiquem o nudismo de quarto'

Galeria de Fotos Whindersson Nunes posta nude Reprodução / Twitter Whindersson Nunes posta nude Reprodução / Twitter Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México Reprodução Internet Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México Reprodução Internet Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México Reprodução Internet Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México Reprodução Internet Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México Reprodução Internet Whindersson Nunes em Cancún Reprodução Instagram Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes sensualiza de roupão Reprodução Internet Rio -Whindersson Nunes deixou seus seguidores de queixo caído, na noite deste sábado, depois de postar um semi nude no Twitter. Antes de postar suas fotos, em que se cobre apenas com uma toalha, ele incentivou o que chamou de "nudismo de quarto".

Whindersson postou as fotos em um espelho no quarto de hotel em que está hospedado, no México.

"Pratiquem o nudismo de quarto, sério, vocês vão viver melhor, é só tomar banho, se enxugar e não se vestir, fica no quarto fazendo seus afazeres tudo nu", escreveu em sua conta do Twitter.

Pratiquem o nudismo de quarto, sério, vocês vão viver melhor, é só tomar banho, se enxugar e não se vestir, fica no quarto fazendo seus afazeres tudo nu, agacha pra pegar um negócio ali uau que ventinho frio foi esse aqui ein bacana demais meu brode — Whindersson Nunes (@whindersson) September 19, 2020

Não demorou até que a internet começasse a reagir às fotos de Whindersson.

"Se não mostrar o resto, não tem graça", escreveu uma seguidora. "Cadê a foto sem toalha?", pediu outro. "Bota a pomba para voar", falou um terceiro.