Aplicativo de meditação usa voz de Cauã Reymond para ajudar a dormir

São Paulo - Aplicativos de meditação guiada estão se tornando cada vez mais populares para ajudar na ansiedade, estresse e problemas com sono. As reclamações sobre dificuldades na hora de dormir tem aumentado nesses últimos meses, por isso, o app "Calm" decidiu lançar uma meditação guiada por ninguém menos que Cauã Reymond.



A novidade logo fez sucesso entre os usuários do Twitter, mas não exatamente pelo motivo esperado. Dormir com um galã desses sussurando no seu ouvido? Acho que não...

"aqui é o cauã reymond e eu quero convidar você a dormir comigo"



gente....................... e precisa de convite? eita eita eita



— brenda (@brendasafra) September 20, 2020