Xuxa fala sobre romance com Pelé em livro: 'Fui traída loucamente'

Rio - Xuxa tem um capítulo dedicado a Pelé em seu livro, "Memórias", cujo lançamento acontece nesta segunda-feira. A apresentadora falou sobre como começou o romance com o jogador de futebol e contou que foi "traída loucamente".

Galeria de Fotos Sessão de fotos em que Xuxa e Pelé se conheceram Reprodução Livro de memórias de Xuxa sai pela Globo Livros em setembro Divulgação Xuxa Reprodução do Instagram Pelé Arquivo O Dia

Xuxa e Pelé se conheceram em uma sessão de fotos. Inicialmente, o jogador ficou interessado em Luiza Brunet, mas como ela era comprometida acabou investindo mesmo em Xuxa. "Depois, fiquei sabendo que ele tentou dar uma investida na Lulu que, como era comprometida, não se rendeu às cantadas dele. Então, ele pediu meu telefone. No dia seguinte, meu pai me fala: 'Um guri acaba de ligar aqui para casa dizendo que era o Pelé, imagina! E eu falei que era a rainha Elizabeth e desliguei o telefone na cara dele'", disse Xuxa no livro.

Pelé insistiu, conheceu Xuxa e eles se apaixonaram. Pelé, então, desistiu de tudo ao descobrir que Xuxa era virgem. "Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem". A paquera entre Xuxa e Pelé só foi retomada quando Xuxa perdeu a virgindade com outra pessoa. Segundo a apresentadora, a transa "não muito memorável" aconteceu com um rapaz de sua idade, dentro de um carro.

"Um pouco mais tarde, eu e Pelé começamos a namorar. Foi o primeiro homem mesmo", revelou a apresentadora no livro. O namoro chegou ao fim após seis anos. A apresentadora decidiu terminar por conta das inúmeras traições.

"Tenho sentimentos bastante contraditórios quando penso nessa época. Ele tinha mais de uma personalidade: o Pelé, para todo mundo, e o Dico, para mim. O Dico era aquele que jogava buraco com minha mãe, que era o meu namorado. E, às vezes, ele me falava: 'O Pelé precisa sair hoje'. E nessas eu era traída loucamente. Já aconteceu de, em festas, eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu. Para ele, aquilo era normal: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'", afirmou Xuxa na obra.

Mais tarde, Pelé chegou a dizer que viveu uma "amizade colorida" com a apresentadora e não um namoro. Xuxa se mostrou magoada com a situação. "Não fui avisada".

Filme

A apresentadora também contou que só aceitou fazer o polêmico filme "Amor Estranho Amor" a pedido de Pelé. "Em 1982, fiz um filme a pedido do Pelé, 'Amor estranho amor', do Walter Hugo Khouri. Apesar de ter Tarcísio Meira e Vera Fischer, odiei fazer. Foi uma experiência péssima. Cedi ao pedido do meu namorado da época e desde então aprendi a respeitar minha própria vontade", garantiu.