Anitta finaliza tratamento de três meses e diz ter se curado da trombose

Galeria de Fotos Anitta Reprodução Anitta faz careta para o termo 'fada sensata' Reprodução Anitta comemora alteração da definição da palavra 'Patroa' em dicionário exibido pelo Google Reprodução Anitta Reprodução Anitta dá spoiler de um dos modelitos que usou no clipe da música 'Me Gusta' Reprodução Internet Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Anitta Reprodução Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta exibe suas curvas e seu novo visual Reprodução Internet Anitta loira. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Anitta loira. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação Anitta surge no meio de um 'mar de homens' em clipe Reprodução Vídeo Débora Gonçalves e Anitta reprodução internet Neymar e Anitta fazem dancinha em Ibiza, na Espanha Reprodução Internet Anitta se diverte com amigos na Europa Reprodução Internet Anitta se diverte com amigos na Europa fotos Reprodução Internet Anitta se diverte com amigos na Europa Reprodução Internet Anitta e Rodrigo Guth, jogador do Atlanta Reprodução Instagram Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta curte férias e mostra corpaço de biquíni Reprodução Internet Anitta e Vinicius Junior Reprodução Internet Anitta Reprodução de internet Anitta compartilha ensaio feito durante o banho Reprodução Instagram Anitta compartilha ensaio feito durante o banho Reprodução Instagram Anitta posa completamente nua para ensaio de revista Reprodução Internet Anitta posa para ensaio de revista fotos de Reprodução Internet Anitta foi diagnosticada com trombose Reprodução Instagram

Rio - Anitta fez uma série de stories neste domingo (20), para dizer que terminou o tratamento contra trombose, doença da qual precisou ser internada em junho deste ano, no hospital da Rede D'Or, no Rio de Janeiro."Gente, foi um pedido da minha doutora aqui dizer que a trombose é uma doença tratável, curável. Tem sim risco de morte. Muitas pessoas são diagnosticadas e não fazem o tratamento até o final e mata real, de verdade, dá embolia pulmonar, enfim, uma série de riscos", enfatiza.Anitta ressalta que não é médica e que não sabe explicar tecnicamente o estado de saúde, mas alerta: "Se o coágulo chega no cérebro, no pulmão, mata de verdade".A cantora também contou que a trombose precisa de acompanhamento sério e regular. "É diagnosticável, é tratável. Demora o tratamento. Demorei três meses para completar meu tratamento, mas tem que fazer ele direitinho porque aí dá tudo certo. É uma doença muito grave, então, tem que se cuidar. Está tudo bem comigo. Estou 100% 'eliminada', gente", finaliza sorrindo.