Maria Zilda diz que Maitê Proença depôs a favor do pai que matou a mãe

São Paulo - Maria Zilda já mostrou que não tem papas na língua e tem soltado várias bombas sobre a Globo e outros famosos nas lives que grava diariamente. Recentemente, a atriz falou que Maitê Proença "gosta muito de dinheiro" e "só faz live se pagarem". Em uma entrevista para o canal de YouTube de Antonia Fontenelle, a artista comentou essa fala.

Segundo Maria Zilda, Maitê "é uma pessoa muito educada, muito gentil". Além dos elogios, a atriz também explicou o motivo de falar sobre a colega de profissão só fazer lives pagas. "Eu liguei para ela chamando para fazer a live comigo e ela falou que não faz. Que só faz se for para alguma divulgação. É um direito dela", contou.

A atriz, que enfrenta uma doença degenerativa no olho, também comentou sobre um episódio que Maitê viveu na infância. "O pai da Maitê matou a mãe dela e ela foi a juízo depor a favor do pai, quando criança pequenininha. Eu não estou julgando nem criticando. Eu estou dizendo que uma criança que é obrigada a fazer isso vai crescer com um trauma na cabeça", disse Maria Zilda, que também já contou como Ary Fontoura se assumiu gay em uma das lives que gravou.