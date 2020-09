Sobrenatural! Simone conta que 'espírito entrou em baixista'

São Paulo - A cantora Simone, dupla de Simaria, contou de uma experiência sobrenatural que passou ao lado da irmã. A sertaneja relembrou em seu canal de YouTube de uma vez em que elas pegaram o avião de Frank Aguiar no início da carreira e o baixista que estava junto acabou sendo possuído por um espírito.

De acordo com Simone, o avião ainda demoraria umas duas horas e meia para pousar. A técnica do "The Voice Kids" disse que estava tudo tranquilo na aeronave, até quando "um espírito ruim no ar entrou no baixista". O pior é que o músico ainda estava sentado ao lado de Simaria.

"Imagina você estar sentada tranquila e daqui a pouco o cara vai e manifesta. Pensa em um medo, o cara começou a se torcer todo, aquela coisa feia. O outro moço começou a rezar no homem e daqui a pouco o espírito saiu. Quando o homem voltou ao normal ele ficou falando que era muito feio o que ele tinha visto. Resumindo, a boa notícia é que ele não encorporou de novo", detalhou a cantora.