Xuxa diz que veganismo fez sua vida sexual com Junno melhorar

São Paulo - A apresentadora Xuxa Meneghel sentiu uma melhora na sua vida sexual depois que aderiu ao veganismo, ou seja, ela parou de comer alimentos de origem animal. A loira, que é casada com o cantor Junno Andrade, falou durante uma live com a Globo Livros, em que divulgou sua biografia “Memórias”, sobre como o sexo mudou após deixar de ser vegetariana e aderir a nova alimentação.

“Se era bom, agora a gente entrou no paraíso, porque o negócio é muito bom. Vamos falar claro com as pessoas: tudo melhora”, garantiu Xuxa. “Eu já tinha muita vitalidade, dobrou. Três, quatro horas [da manhã] e a gente querendo”, acrescentou.

Os benefícios que ela afirmou ter sentido ao virar vegana começaram a surgir após três meses. Além do sexo, Xuxa também notou outras mudanças: “A barriga desincha. Eu me alimentava pouco porque não gostava muito das comidas que eram veganas – hoje, eu ano. Mas ficava inchada e não era só a barriga, era o corpo todo. E uma das primeiras coisas que nós [ela e Junno] notamos foi uma melhora na pele absurda”.

Xuxa também garantiu que cortar a proteína animal não interferiu de forma negativa na sua saúde e nem na de Junno. “A gente acabou e fazer exame de sangue agora e está tudo muito bom, os hormônios melhores... Não é à toa que triatletas estão virando veganos”, falou a apresentadora que acredita que poderia ter feito essa mudança na alimentação mais cedo.