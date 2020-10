Por IG - Gente

Rio - A mãe do sertanejo Jorge, Dona Geno, se pronunciou em meio à polêmica envolvendo a gravidez de Rachel Boscatti, nova namorada do cantor, que foi criticada pelo ex, Pedro Freitas, nas redes sociais. Jorge foi casado com Ana Carolina Freitas, a Ina, com quem tem um filho de 4 anos. O irmão de Ina namorou com Rachel Boscatti e não se calou diante da notícia da gravidez da ex.

Jorge com a mãe, Geno Reprodução/Instagram

No mesmo post em que Pedro fez as críticas, a mãe de Jorge defendeu o filho como homem e como marido. "Jorge é uma pessoa íntegra. Dei a ele, educação, amor carinho e atenção. Se ele se tornou quem é hoje é porque teve base. Base essa, bem sólida. Você deveria aprender algumas coisas com ele. Permanecer em silêncio seria um ótimo começo. Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida que optou. Quero que ele seja feliz e Ele está, e que a Iná também seja. Fique em paz! Raiva, rancor não leva a lugar nenhum", afirmou.

Ela também completou, criticando as ofensas que Pedro fez. "Palavras baixas como as usadas por você desmerecem não a ele mas a você. Ele foi um ótimo marido pra sua irmã e Deus sabe porque esse casamento acabou, ele tentou de tudo pra permanecer casado. A Rachel não foi a culpada. Parem de mentir. Chega!", concluiu.