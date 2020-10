Por iG

Publicado 17/10/2020 11:57 | Atualizado 17/10/2020 11:58

Rio - A "Likes" em "A Fazenda 12" ocorriana paz e amor até que Lucas Maciel se revoltou com Jojo Todynho por ter sido acusado de bater a cabeça de Lidi na parede enquanto a colocava na cama para dormir e saiu quebrando tudo dentro da casa do reality show da RecordTV .

fotogaleria

Na madrugada de hoje, o youtuber ajudou Mariano e Jakelyne Oliveira a por os peões para dormir, mas acabou explodindo com Jojo, quando a funkeira disse que ele havia batido a cabeça de Lidi, que estava visivelmente alcoolizada, na parede."É muita maldade. Vai tomar no c*. Vai se f*****. C******. Eu não tenho essa maldade. Eu tô ajudando vocês e vem me falar que bati a cabeça dela na parede. Isso não existe". "Eu não tô bêbado. É que na minha cabeça eu tô certo. O que eu tô vendo aqui é gente mais filha da p*** que já vi na vida inteira", desabafou."A Jojo falou que eu bati a cabeça da Lidi na parede. O problema não é o que aconteceu. O problema é olhar e fazer esse comentário com maldade. Não faz sentido. Nem sei porque ela se intrometeu", completou. Após a confusão, Lucas Maciel se recusou a dormir no quarto para não encontrar com Jojo e ficou na sala com Lipe Ribeiro.