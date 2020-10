Gusttavo Lima Reprodução Do Instagram

Gusttavo Lima não gostou nada de ver sua separação com Andressa Suita virar 'anúncios publicitários'. Prova disso, é que os representantes do cantor pretendem tomar providências legais contra os responsáveis das propagandas.

Ao DIA, a assessoria de imprensa do sertanejo confirmou a informação através de uma nota. "O departamento jurídico está providenciando um boletim de ocorrência junto a delegacia especializada. Serão responsabilizados os responsáveis pelos anúncios indesejáveis", dizia.

Conforme publicado pela colunista Fábia Oliveira, uma doceria de Macapá, no Amapá, estampou em suas redes sociais uma campanha promocional de um kit para festas com a imagem de Gusttavo Lima e Andressa Suíta, onde constava. Uma pizzaria também chegou a fazer promoções levando em consideração a separação do casal.

Após a repercussão das propagandas, as lojas retiraram as propagandas das redes sociais.