Juliana Paes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 16:22 | Atualizado 17/10/2020 18:17

Juliana Paes voltou a exibir toda sua beleza e boa forma, no Instagram, neste sábado. Com um biquíni preto e saída de praia, a atriz arrasou no carão para o clique.

Ela está nos Lençóis Maranhenses com o marido Carlos Eduardo Baptista e dos dois filhos, Pedro e Antônio.