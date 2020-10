Virginia Fonseca e Zé Felipe reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 17:19 | Atualizado 17/10/2020 17:20

Aos 22 anos, Zé Felipe contou aos internautas que sempre teve o desejo de ser pai jovem. O cantor e sua namorada, Virginia Fonseca, esperam o primeiro filho.



"Sempre quis ser pai novo para poder sair com o meu filho ou filha e estar junto, não ter uma distância muito grande de idade", explicou ele, no Instagram, neste sábado.

Na rede social, ele ainda deu um palpite sobre o sexo do bebê: "Acho que vai ser menino. Se for menino, eu escolho o nome, se for menina, a Virginia escolhe", disse ele, que também adiantou: "Se for menino vai ter o sobrenome do meu pai e do pai da Virginia e se for menina vai ter o sobrenome da minha mãe e da mãe da Virginia."