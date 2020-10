Rafa Kalimann é notada por Paris Hilton reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado há 6 horas

Rafa Kalimann está com tudo. A digital influencer publicou cliques bem sexies, com um drink na mão, no Instagram, na noite de sábado, e foi notada por Paris Hilton.

A socialite norte-americana postou apenas um coração para a ex-BBB nos comentários, mas foi o suficiente para os fãs da ex-BBB ficarem em polvorosa.

"Rafaella surta de vez agora", "Zerou a Vida" e "Eu já marcava um rolê e falava pra levar a Kim Kardashians pra zerar a vida. Aleluia arrepiei" foram alguns dos comentários dos internautas.