Publicado 18/10/2020 15:07 | Atualizado 18/10/2020 17:10

Prestes a se tornar papai, Tiago Leifert falou sobre a expectativa pelo nascimento da filha, que se chamará Laura, ao site ofical do 'The Voice', no GShow.

Apresentador do reality musical, ele contou que não pretende perder o parto da esposa, Diana Garbin completou nove meses em 28 de setembro, por nada. "Ela (a bebê) pode nascer a qualquer momento, né. E se eu estiver gravando, vou sair correndo, vou largar o estúdio, espero que vocês compreendam. E aí o Telózinho, a Iza, eles tocam. Lulu, Brown, eles vão tocando e a gente se vira depois", confessou ele.