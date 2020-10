Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 18:31 | Atualizado 18/10/2020 19:17

Com um look todo rosa, Anitta arrasou nas poses durante um ensaio fotográfico publicado no Instagram, neste domingo. A Poderosa estava deslumbrante usando uma meia calça de grife Gucci, top, sapato rosa e até uma peruca da mesma cor. "Toda Pink", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, famosos elogiaram a beleza da cantora. "Bem barbiezinha", escreveu MC Rebecca. "Boneca Linda", escreveu Luisa Mel.

O corpão da cantora, claro, também chamou a atenção.