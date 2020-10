Gusttavo Lima reprodução do instagram

Gusttavo Lima voltou a ser assunto nas redes sociais na noite deste domingo. É que o sertanejo publicou uma foto em preto e branco com os braços abertos e os fãs repararam que ele ainda usa a aliança no dedo. Antes de publicar a imagem, o vídeo em que ele se pronunciava sobre sua separação com Andressa Suita foi apagado de sua rede social. Isso foi o bastante para os internautas especularem uma possível volta do casal.

Nos comentários da foto, os internautas escreveram: "Tá de aliança" e "Creio que voltaram!", escreveu outro.



No entanto, outros usuários alertaram que a foto é antiga: 'Essa foto é de 2018', destacaram.



