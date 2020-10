Geisy Arruda Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 19/10/2020 09:24 | Atualizado 19/10/2020 09:25

São Paulo - Não é de hoje que Geisy Arruda está envolvida com o universo erótico. Durante a quarentena ela lançou um podcast para falar sobre o tema. Algumas pessoas, no entanto, criticaram Geisy por seus contos terem personagens menores de 18 anos. A autora não gostou nadinha de ser criticada.

fotogaleria

Publicidade

"Eu não coloco mais idade nos meus contos por causa disso. Para evitar de ouvir merd*, aí no print o cara disse que tinha 14 anos. A militância está quase batendo panelas porque o cara [teve relações]", disse Geisy Arruda, neste domingo, evidenciando que seus entrevistados - hoje adultos - lhe confidenciaram experiências de quando eram adolescentes.



Ainda no Instagram, ela também foi acusada de romantizar o sexo antes da maioridade. Sobre isso, ela respondeu. "Não estou romantizando nada, só que tem gente com tesão aqui, e que gosta de sexo consentido. Vocês não podem mandar na fod* dos outros. Vão militar onde precisa".

"A militância é assim. O rapaz me confidencia que perdeu a virgindade com uma professora - tema do podcast - e eu escrevi um conto baseado nessa história. Aí tem pessoas que acham que tem que transar só depois de 18 anos e ficam enchendo meu saco. Eu perdi minha virgindade aos 13 e lhe asseguro: não foi estupro", se exaltou Geisy.

No Twitter, Geisy Arruda ainda mostrou a reclamação de um seguidor e respondeu: "Moço, você tá atrapalhando minha siriric* com a sua chatice. Licença, obrigada", disse a modelo, que foi apoiada por seus seguidores.