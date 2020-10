Por O Dia

Rio - Sônia Abrão ficou muito chateada com o fim do noivado de Luan Santana e Jade Magalhães. A própria Jade confirmou o fim do relacionamento de 12 anos nas redes sociais.

"AHHHHHH, NÃO! Desse jeito não dá! É Marte retrógrado, gente! Tá assim desde 9 de setembro e vai até 13 de novembro! Cuidem do seu amor!!! Não sou astróloga, mas dou umas dicas", escreveu Sônia no Instagram, ao postar uma foto do ex-casal.

"É o meteoro da paixão que passou", brincou um seguidor, fazendo referência a uma música de Luan. "O povo não está aguentando a quarentena", opinou outra pessoa. "Povo pra gostar de dar pitaco na vida alheia. Cuidem da de vocês e deixem os outros se unirem ou separarem", reclamou um internauta.