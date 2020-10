Jorge aragão FOTOS Divulgação E REPRODUÇÃO

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 12:34 | Atualizado 19/10/2020 12:39

Rio - A assessoria do sambista Jorge Aragão informou que o cantor teve alta da UTI. O sambista, de 71 anos de idade, está internado desde o último dia 13 com diagnóstico de pneumonia viral, em decorrência da covid-19. Em nota, a assessoria do cantor informou que "ele apresenta um quadro estável, boa resposta ao tratamento clínico e segue consciente".

A previsão é que Aragão tenha alta do hospital nos próximos dias.