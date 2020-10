Vanusa tem piora em estado de saúde Reprodução internet

Publicado 19/10/2020 16:37 | Atualizado 19/10/2020 16:41

O filho da cantora Vanusa, Rafael Vanucci, comentou nas redes sociais sobre o estado de saúde da mãe, nesta segunda-feira (19). Vanusa ficou internada por 32 dias com um quadro de pneumonia e anemia, chegando a ficar em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no hospital dos Estivadores, em Santos, São Paulo.



"Muita gente acha que a Vanusa teve alta e saiu andando pela porta da frente do hospital e poderia ir para a casa dela. Isso não é verdade. A minha mãe, graças a Deus, ficou estável, foi muito bem tratada, mas a doença da minha mãe está num estágio muito avançado. Ela tem uma doença cognitiva, uma demência, que é algo parecido, que as pessoas conhecem mais como Alzheimer... A da minha mãe é um pouco mais forte e mais grave, mãe é parecida com Alzheimer", esclareceu o cantor.



Segundo Rafael, o tratamento da doença da mãe é difícil, por isso a cantora só consegue ficar deitada. Ele explicou que ela não se alimenta sozinha, está sem dentes na boca e precisa usar fraldas. O cantor também explicou que a condição grave o motivou a fazer com que que Vanusa voltasse à clínica onde ela fazia o tratamento há dois anos.



"Foi uma decisão minha, mas claro que escutando os médicos que acompanham minha mãe. Não é simplesmente colocar uma enfermeira de dia e outra de noite", explicou no vídeo postado.