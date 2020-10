Carla Perez e Xanddy fazem trilha no Havaí Reprodução/ Instagram

Por O Dia

Carla Perez e Xanddy estão curtindo muito a viagem ao Havaí, celebrando os 19 anos de casamento. Nesta segunda-feira, a eterna loira do 'É o Tchan' publicou, no Instagram, uma série de fotos mostrando como tem sido as férias dos pombinhos.





"Nossa primeira trilha da vida, conquistada. Chegamos ao topo da montanha!", postou Carla, contando que Xanddy ficou pregando peças nela durante o caminho.



"A paisagem deslumbrante e a sensação de conquista são impagáveis", escreveu a loira.