Preta Gil desafia seguidores a não usarem filtros por 24 horas Reprodução / Instagram

Por O Dia

A cantora Preta Gil usou o Instagram, nesta segunda-feira (19), para alertar sobre os excessos do uso de filtros que modificam o rosto na internet.

Nos stories, Preta aproveitou a deixa de um desafio de ficar 24 horas sem filtro para debater sobre o assunto. "Vamos lá, gente. 24 horas sem filtro. Tem melasma, tem olheira. Vamos ter essa coragem? Eu sei que o dedo treme para colocar filtro, mas o negócio tá ficando muito 'over'", pontuou a cantora, que diz que, às vezes, não reconhece algumas pessoas quando as encontra ao vivo, por conta do uso exagerado desse artifício digital.



"A questão é que a gente não pode imprimir esses filtros como uma realidade, não é real! A quantidade de menina que a cada dia mais vem procurando procedimento estético com 15, 16 anos, querendo botar boca, afinar nariz... E até gente mais velha que não se aceita, não aceita as rugas, não aceita a velhice. Se não tiver ninguém real no Instagram, a gente tá perdido!", observou a cantora, chamando os seguidores para participarem do desafio também.