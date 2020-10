Rafa Kalimann de visual novo e feito em casa Reprodução / Instagram

Por O Dia

Rafa Kalimann deixou todo mundo surpreso com o novo visual, sem o famoso megahair. A ex-BBB apareceu com as madeixas ao natural, mais curtas, pouco abaixo da altura dos ombros.



"Mudei por um tempinho", postou a influencer nos stories do Instagram.



Ela contou que ela mesma retirou o mega, no tanque. Mas alertou: "Não façam isso em casa, tá? Porque é nessa hora que os cabeleireiros choram".