MC Lan fala sobre experiências sexuais Divulgação

Por iG

Publicado 20/10/2020 09:04 | Atualizado 20/10/2020 09:56

São Paulo - MC Lan deixou internautas surpresos, na última segunda-feira, ao afirmar que fez "uma mulher gozar 45 vezes" durante a mesma relação sexual. "Eu provavelmente tenho o recorde mundial de fazer uma mulher gozar porque eu já fiz uma mulher gozar 45 vezes seguidas", contou MC Lan, enquanto era entrevistado pela namorada Nathalia Galeazzi.

Nas redes sociais, pessoas desacreditaram do funkeiro, o que fez a namorada dele vir a público e confirmar a história. "Sou a namorada do Lan, das 45 vezes, e foi verdade! Orgasmo é multifatorial: envolve clima, química, questões hormonais, se conhecer, o parceiro conhecer seus gostos, respeitar seu ritmo e mandar bem... estar bem, libido alta e etc. Fico incrédula que as mulheres duvidem disso", escreveu a influenciadora, que completou: "Para quem duvidar, basta chamar uma sexóloga pra discutir essa possibilidade".

Qual o máximo de vezes vc fez alguém gozar? Eu fiz uma mulher gozar 45 vezes e as provas estão nesses vídeo...https://t.co/zD6vlJ7Hbi — MC LAN NOVAMENTE (@lanpresidente) October 19, 2020

Conhecido pelos hits Rabetão e O Xanaina, MC Lan ainda contou que o grande evento durou três horas e que ocorreu justamente no dia do sexo, 6 de setembro. "Um dia quem sabe a gente faz um vídeo mostrando para vocês que não é a força, é o jeito", pontuou ele.