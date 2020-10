Giovanna Ewbank e a filha Titi Reprodução/Instagram

Por O Dia

RIO - Giovanna Ewbank compartilhou no stories do Instagram, nesta terça-feira, um registro pessoal da filha Titi durante uma aula de equitação. A menina, que tem 7 anos de idade, aparece toda animada montada em um cavalo, usando capacete de hipismo para se proteger, além de uma máscara rosa e uma roupinha floral.



No vídeo, a apresentadora quis saber qual é o nome do cavalo da menina. "Toddy", respondeu a filha. Em seguida, a mãe se derreteu e respondeu "Toddy, que lindo", ao fazer carinho no animal. Além de Titi, a apresentadora também é mãe de Bless, de 5 anos, e Zyan, de 3 meses, junto ao ator Bruno Gagliasso.

CONFIRA FOTOS:

Publicidade

fotogaleria