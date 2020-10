Marília Mendonça Reprodução

A cantora Marília Mendonça usou o Twitter nesta terça-feira (20) para questionar quem faz piada com fins de relacionamentos alheios.



Diante dos recentes términos dos colegas Luan Santana, que anunciou o fim do noivado com Jade Magalhães, e Gusttavo Lima, que se separou de Andressa Suita, a cantora protestou na rede social.



"Os sites agora deram pra comemorar término das pessoas... Poxa, eu sei que não tem muita coisa para comemorar em 2020, mas chegar a esse ponto?", criticou Marília, que também se separou de Murilo Huff em julho deste ano.