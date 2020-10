Tânia Mara e o cantor Ignácio Luz Reprodução / Instagram

Por O Dia

Os fãs de Tânia Mara estão cheios de curiosidade depois que a cantora postou uma série de fotos, nesta terça-feira (20), em clima de romance com o cantor Ignácio Luz.



Solteira há um ano, a ex-esposa do diretor Jayme Monjardim, da Globo, aparece abraçada com Ignácio em uma das fotos, o que deixou os seguidores intrigados. "Estão namorando?", perguntou uma fã nós comentários. A legenda da foto em questão dá ainda mais espaço para especulações: "Ela não acreditava em anjos... Até se apaixonar por um!".



O gaúcho fará participações em dois novos clipes da cantora. Uma das parcerias é na música 'Anjos vêm do céu'.