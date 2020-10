Famosos prestigiam festa de David Santiago Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 21/10/2020 10:33 | Atualizado 21/10/2020 10:41

RIO - A lista de convidados, com casais famosos, como Douglas Sampaio e Camilla Luna, Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva e Drika Marinho e André Marinho, parecia a da escalação de elenco de uma das edições do reality show "Power Couple Brasil", da RecordTV, mas não! Era a da comemoração de 47 anos do promoter e RP David Santiago, que aconteceu na Pousada da Prainha, em Arraial do Cabo — município que, aliás, ganhou projeção mundial e ficou popularmente conhecido como "Caribe Brasileiro" —, na Região dos Lagos do Rio.



Para David, que está acostumado a realizar grandes eventos e a fazer muitas comemorações, não foi fácil reduzir o número de amigos. Pelo contrário!

"Gostaria de ter feito uma festa daquelas, com todos reunidos, mas o momento que estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus não me permitiu. Ano que vem, com certeza, tudo estará bem e compensaremos isso", garantiu.

Entre as opções do menu especial, caldeirada de frutos do mar, do chef argentino Fernando de La Maria. Por fim, eles ainda tiveram direito a mergulho e a passeio de lancha pela Acquarelax. Só diversão!