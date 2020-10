Larissa Manoela e Leo Cidade contracenam em novo musical Reprodução / Instagram

Por O Dia

Os fãs de Larissa Manoela ficaram extasiados nesta quarta-feira (21), depois que a atriz postou uma prévia do musical que vai protagonizar com o namorado, Leo Cidade.



O vídeo mostra os pombinhos em várias cenas românticas, ao som de 'Eu Sangrando', uma adaptação de 'I'm Still Hurting'.



'Os Últimos 5 Anos' conta a história de Cathy (Larissa), atriz em início de carreira, e Jamie (Leo), um escritor cuja última obra está entre as mais vendidas nas livrarias.



"Cenários incríveis, figurinos deslumbrantes e músicas que dão vontade de cantar o dia todo!", escreveu Larissa na legenda.