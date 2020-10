Chadwick Boseman AFP

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 20:34 | Atualizado 21/10/2020 20:34

O ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra, pode ganhar uma homenagem póstuma no Oscar 2021.



Segundo a revista Variety, a Netflix quer fazer campanha para que o Boseman, que morreu recentemente vítima de um câncer de cólon, esteja entre os próximos indicados a melhor ator, pelo filme 'A Voz Suprema do Blues'. O longa, o último gravado pelo ator, chega à plataforma de streaming em 18 de dezembro.



Chadwick também pode ser considerado ao prêmio pelo papel em 'Destacamento Blood', do diretor Spike Lee.