Whindersson Nunes pede que fãs usem máscara para tirar fotos com ele Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 10:01 | Atualizado 22/10/2020 10:03

Rio - Whindersson Nunes fez um apelo aos fãs na manhã desta quarta-feira. O humorista usou o Stories, do Instagram, para pedir que as pessoas que quiserem tirar fotos com ele usarem máscara de proteção contra o coronavírus.

fotogaleria

Publicidade

"A galera, geralmente, quando me vê, pede para eu tirar a máscara para tirar a foto, para a pessoa saber que sou eu. Então, eu peço para que você fique com a máscara, já que você sabe quem é você. Se você ficar com a máscara, você já me ajuda. Porque eu estou gravando um negócio pelo Brasil e não posso pegar Covid-19. Se eu pegar Covid, igual a todos os projetos, tem que parar, não pode expor ninguém, entendeu? Aqui a gente faz tudo direitinho", explicou Whindersson.

"Eu quero aparecer na foto com você, se você quiser tirar, está tranquilo. Mas aí você fica com a máscara, porque todo mundo sabe quem é você, aí você tem seu Instagram tem seu nome, você postou, já está lá que é você e eu", completou o humorista.