Publicado 22/10/2020 13:53 | Atualizado 22/10/2020 14:01

Rio - Mayra Cardi postou no Instagram, nesta quinta-feira, fotos da festinha de aniversário da filha, Sophia, que completou 2 anos. A comemoração contou com a presença do pai da criança e ex-marido de Mayra, o ator Arthur Aguiar. Na legenda das fotos, Mayra contou que Sophia terá um canal no YouTube. O primeiro vídeo vai ao ar nesta quinta, às 16h.

A festa contou com o tema "Bosque de Sophia" e teve direito a muitos balões e flores. "O aniversario foi delicioso", disse Mayra nas redes sociais, nesta quinta. Além de Sophia, Mayra também é mãe de Lucas, de 20 anos, que também aparece nas fotos do "Parabéns".

Mayra Cardi e Arthur Aguiar tiveram uma conturbada separação em maio deste ano. Na ocasião, Mayra afirmou ter sido traída com mais de 30 mulheres.