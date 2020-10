Por O Dia

Marília Mendonça passou o que todo fã passa ao ser notado pelo ídolo. A cantora postou, no Twitter, uma mensagem de bom dia para os fãs, ouvindo a música 'Ser o Parecer', da banda mexicana RBD, nesta quinta-feira (22).

O que ela não esperava era o retuíte do grupo, que marcou época e ainda tem uma grande base de fãs apaixonados."Fui compartilhada pelo RBD e acabei de fazer cena no restaurante", escreveu Marília, extasiada com a interação da banda. A cantora chegou até a falar que a pressão caiu depois disso...