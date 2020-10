Andressa Urach Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 23/10/2020 09:57 | Atualizado 23/10/2020 10:01

Antes de Luiza Ambiel ser eliminada de "A Fazenda 2020", Andressa Urach anunciou torcida para MC Mirella. Mas os seus seguidores não ficaram nada felizes em vê-la comentando o reality show da Record TV.

fotogaleria

Em resposta a críticas e comentários negativos, Andressa Urach gravou uma série de no Instagram Stories. Neles, a artista recomendou que quem não gosta de reality show pare de segui-la. "Os irmãozinhos que não gostam de reality, de filme, de música... enfim, pessoas que veem pecado em tudo. Acho que essas pessoas não podiam ter rede social, porque você tá pecando ao julgar o outro. Então, irmãozinho, se você não gosta... não segue a irmãzinha".

Nas redes sociais, as pessoas encararam o recado de diversas maneiras. No Twitter, teve até quem pensasse que antiga Andressa Urach, conhecida por polêmicas e sua participação no Miss Bumbum, estaria voltando.