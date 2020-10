H.E.R, Adele e Reprodução

Por O Dia

Após um período fora dos holofotes, Adele está de volta para apresentar o Saturday Night Live, programa exibido aos sábados na TV americana. Os fãs comentaram nas redes sociais o novo visual da artista britânica, que perdeu 45kg nos últimos meses.

fotogaleria

Publicidade

Em um teaser divulgado no Twitter, a cantora estava bem-humorada e mostrou um sotaque norte-americano enquanto fazia piadas com a comediante Kate McKinnon. Também brincou sobre a possibilidade de cantar no programa: “Será que a convidada musical serei eu?”. Mas quem está escalada para cantar não é ela. A trilha sonora ficará sob responsabilidade de H.E.R., a cantora de R&B que venceu dois Grammys em 2019.

Por enquanto, Adele praticará a sua vertente de atriz e apresentadora somente com o elenco da produção, além de acabar com a saudade dos fãs. Ela estava fora dos holofotes desde 2017, quando terminou a turnê do álbum 25 e venceu o Grammy, nas categorias de Álbum do Ano e Canção do Ano, por Hello.



“Estou tão animada com isso! E também absolutamente aterrorizada! Meu primeiro show como apresentadora e para SNL! Sempre quis fazer, mas nunca foi a hora certa. Mas, se houve um momento para qualquer um de nós pular de cabeça no fundo do poço com os olhos fechados e torcer pelo melhor, é 2020, certo?”, brincou Adele no seu perfil do Instagram.

Publicidade